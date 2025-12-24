Арда продължава да се утвърждава като един от най-стабилните отбори в Първа лига, най-вече благодарение на отличната работа на треньора Александър Тунчев. Неслучайно по време на голямата криза в ЦСКА той бе най-често споменавания специалист, който може да измъкне „червените“ от последните места в таблицата.

След като в края на миналия сезон Арда спечели баража за Европа, Тунчев реши да направи няколко много важни рокади в състава. И повечето от тях му донесоха успех. В Кърджали бяха привлечени няколко много опитни и класни имена - Бирсент Карагарен, Антонио Вутов, Георги Николов, Патрик Луан. По-късно към отбора се присъедини и Ивелин Попов. Крилото Иснаба Мане сякаш остава в периферията, въпреки че дойде със статут на играч, минал през гарнитурите на Спортинг Лисабон. Мачовете в Европа бяха перфектни за Арда – елиминирането на финландския ХИК и литовския Каунас са безспорен успех, а отпадането от полския Ракув е най-малкото достойно. Участието в евротурнирите обаче оказа много лошо влияние на тима във вътрешното първенство. В първите 10 кръга Арда постигна едва две победи – 5:0 над Ботев в Пловдив и 1:0 над ЦСКА в Стара Загора. В крайна сметка, Арда с моментните 24 точки е един от най-слабите домакини в Първа лига - само 10 точки. Това е нещо нетрадиционно за отборите, водени от Александър Тунчев, които по-скоро се славят като „домакински“. В същото време „гордостта на Родопите“ е един от най добрите гости със спечелени 14 пункта извън Кърджали. Интересното е, че Арда като домакин победи и ЦСКА, и ЦСКА 1948, но като гост впечатли с два резултата до момента – победа с 3:2 над Лудогорец в Разград и 5:0 на „Колежа“. Отличното форма при гостуванията Арда демонстрира и във Варна – победи Черно море за Купата.

