А рда ще има тежка задача срещу полския Ракув в плейофите на Лигата на конференциите. Момчетата на Тунчев ще пробват да си тръгнат с благоприятен резултат от предстоящото гостуване, което да им остави шансове за краен успех. Ако погледнем традициите обаче този добър резултат трудно би могъл да бъде победа още на полска земя. Просто защото от статистиката е видно, че играем много трудно там. От 13 гостувания имаме само една победа и то преди цели 45 години. Тя е на сметката на ЦСКА срещу Шомберки Битом. Този полски тим има само една титла в историята си – през сезон 1979/80 и точно тогава се пада с „червените“. Нашият тим не среща проблеми и печели разгромно с 4:0 в София и 1:0 на полска земя. В момента Шомберки е западнал в ниските дивизии на йерархията на футбола в страната и през миналия сезон се изкачи от пета в четвърта дивизия.

Освен споменатия триумф на ЦСКА, нашите клубове имат и 4 равенства в Полша, докато в 7 от случаите са били в ролята на губещи. За последно Славия гостува в тази страна през 2016-а срещу Заглембе, след като „белите“ бяха спечелили първия мач с 1:0. Във втория мач обаче нямаха сили да удържат крехкия аванс и загубиха с 0:3.

Арда обаче показа, че може да играе открито и силно като гост, както срещу Кауно Жалгирис, така и срещу сериозен отбор като ХИК Хелзинки, което дава известни надежди, че е способен на чудо и в Полша.

