Р ивър Плейт се интересува от левия бек на ЦСКА Анхело Мартино. Новината бе съобщена от журналиста Херман Балкаре в ефира на радио „Dsports“. Към момента няма конкретна информация дали аржентинският колос ще направи опит да привлече Мартино. Към момента се знае, че „милионерите“ са направили „сондаж“.
⚪️🔴⚪️ EN EL RADAR— DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) December 29, 2025
River realizó sondeos por Alexandro Bernabei (Internacional de Porto Alegre) y Ángelo Martino (CSKA Sofía). Por el primero pidieron 7 millones de dólares y el Millonario no está dispuesto a pagar esa suma.
📻 Lo contó @GermanBalcarce en #CómoTeVa por DSPORTS… pic.twitter.com/ezjhqGeKRk
Анхело Мартино пристигна в ЦСКА на 2 септември от Нюел Олд Бойс срещу сума около 350 000 евро. За „армейците“ има 14 мача без участие за гол, но с четири жълти картона.
