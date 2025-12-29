Р ивър Плейт се интересува от левия бек на ЦСКА Анхело Мартино. Новината бе съобщена от журналиста Херман Балкаре в ефира на радио „Dsports“. Към момента няма конкретна информация дали аржентинският колос ще направи опит да привлече Мартино. Към момента се знае, че „милионерите“ са направили „сондаж“.

Анхело Мартино пристигна в ЦСКА на 2 септември от Нюел Олд Бойс срещу сума около 350 000 евро. За „армейците“ има 14 мача без участие за гол, но с четири жълти картона.

