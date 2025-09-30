Л егендата на ЦСКА Аспарух Никодимов има лек за кризата в отбора. Той е на мнение, че трябва да се изгради ядро от млади български футболисти. „Голяма част от сегашните играчи в ЦСКА нямат място в този клуб. Не мисля, че имат качествата за отбор като ЦСКА. Затова се стигна и до поредното равенство. Не ми хареса играта. Липсваше мотивацията и скоростта в играта на тези момчета. Не виждам да играят с по едно докосване. Играят бавно, несръчно и мудно. Не знам как ще се променят нещата. Отборът беше поет от Христо Янев, но той не може да промени нещата за няколко дни. На играчите им липсва бързина, а това се учи трудно на ниво мъже. Христо Янев е млад специалист и съм сигурен, че ще работи с много желание и страст. Това е голям плюс за него. Той е сериозно момче и трябва да му гласуваме доверие. Разбира от играта и това хубаво. Няма да му е лесно, но като се е хванал на хорото, ще го играе", каза пред "Мач Телеграф" Паро Никодимов. "През всички тези години, когато са се сменяли поколенията, е имало и други такива спадове и сриване в класирането. ЦСКА рано или късно ще се вдигне и това е ясно на всички. Трябва време, за да се изгради силен отбор. Чужденците са тук за малко, но трябва да има изградено ядро от юноши на клуба. Легионерите, ако бяха толкова силни, нямаше да играят в България. Да, ще е нужно много време, за да се изгради един такъв млад отбор, но това може да се постигне. Случвало се е и в предишни години“, добави Никодимов.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

