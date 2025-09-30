Легендата на Ботев Пд Атанас Пашев коментира пред „Мач Телеграф“ очакванията си за срещата на тима днес с Левски на „Колежа“. „Очаквам да стане един интересен и двуостър мач. Дано имаме и малко повече късмет. Според мен вече постепенно тези футболисти се напасват и вярвам, че резултатите ще дойдат съвсем скоро. Сега предстои един вълнуващ двубой между два сериозни клуба. Тези срещи винаги са интересни и никога не е ясно как ще завършат. Без значение формата на двата тима. Силно се надявам Ботев да успее да се наложи. Трябва да са концентрирани и спокойни през всичките 90 минути.

Левски не показа особено силна игра в гостуването на Локомотив преди няколко дни и се стигна до поражение. Ботев има нужда от точки, за да успее да навакса изоставането в класирането. Разликата с другите отбори не мисля, че е голяма. Да, ясно е, че на тези момчета ще им трябва още малко време, за да се стиковат, но вярвам в техните качества и съм сигурен, че ще подобрят представянето си“, заяви Пашев.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

