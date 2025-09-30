С четвъртия си гол във всички турнири от началото на сезона играещият само за атракция и психоатака на противниците с предпазна маска ала Батман нападател Мустафа Сангаре донесе 7-ата победа на Левски за кампанията при измъченото 1:0 над домакинстващия аутсайдер Ботев Пловдив в отложения мач от 6-ия кръг на Първа лига.

Роденият във френската столица Париж малийски национал се появи като резерва на „Колежа” в началото на второто полувреме и се разписа в 75-ата минута.

Така Левски се върна на върха в класирането, калкулирайки общо 23 точки – с 1 повече от досегашния лидер ЦСКА 1948, който в събота приема в Бистрица Спартак Варна, и с 2 разлика от гостуващия в неделя на ЦСКА шампион Лудогорец.

В първия ден от уикенда пък тимът от „Герена”, който в миналия кръг загуби в Пловдив от другия местен клуб – Локо с 0:1, посреща Берое Стара Загора на „Герена”.