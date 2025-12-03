К рилото на ЦСКА Мохамед Брахими е станал баща, информираха „червените“ на Facebook страницата си. Специалният момент в личен план е причината, поради която Брахими е извън групата на Христо Янев за мача с Локомотив Пловдив. Лятното попълнение на ЦСКА вече има дъщеря на име Иная.

Ето какво написаха от ЦСКА:

„Малко преди началото на мача семейството на ЦСКА се увеличи! Имаме прекрасно ново попълнение в семейството на Мохамед Брахими! Пожелаваме на него, на мама и на малката Иная много здраве, щастие и безброй усмивки! Добре дошла в червеното семейство, Иная!“

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX