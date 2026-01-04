Д имитър Бербатов подкрепи идеята "Българска армия" да бъде прекръстен на "Димитър Пенев". "С две ръце подкрепям, но това не е решение, което лесно може да се вземе. Ще има хора, които може да са на различно мнение. Той заслужава такава чест, ако ме питаш мен.

Стадион "Димитър Пенев" звучи тъжно, но той заслужава. Но може да има други легенди на ЦСКА, които не са между живите, и техните роднини могат да се запитат защо не на тях. Ако ме питаш мен, съм с две ръце - за. Димитър Пенев заслужава паметник пред новия стадион, както Манчестър Сити и Арсенал например имат статуи пред стадионите си", добави той от ефира на "Дарик".