С лед Нова година Берое се завръща на базата си, научи „Мач Телеграф“. Досега „зелените“ тренираха на „Трейс Арена“, но дългоочакваното завръщане е на път да се случи съвсем скоро. По всяка вероятност още на 12-ти януари старозагорци ще започнат подготовката си на реновираната от Общината база. Кметът на Стара Загора Живко Тодоров е екипът му направиха всичко възможно да реновират терените на Берое и Локомотив и те вече са готови. Така играчите на Хосу Урибе ще имат възможност да се подготвят за пролетния дял от шампионата у дома си.
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX