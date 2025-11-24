П редставителният тим на ЦСКА ще стартира подготовка утре (25 ноември) за предстоящия шампионатен мач срещу Спартак (Варна) през идния уикенд. Вчера футболистите на Христо Янев проведоха възстановителна тренировка след победата над Ботев (Пд) с 2:1, а днес имат почивен ден.

Играчите, които попаднаха в групата за предишния двубой, нямат сериозни здравословни проблеми и ще се готвят интензивно за следващия сблъсък.

До петък включително „армейците“ ще тренират едноразово на клубната база в Панчарево, след което ще отпътуват за морската столица. Двубоят срещу Спартак е на 29 ноември (събота) от 17:30 ч. на ст. „Спартак“ във Варна.

В неделя отборът на ЦСКА ще проведе възстановителна тренировка.

В близките дни към щаба на Хьогмо се очаква да се присъедини още един опитен кондиционен специалист, с когото в момента се водят преговори. Новият старши треньор на „орлите“ стартира вчера на поста при успеха с 2:0 над Септември (Сф), а в четвъртък ще го види и публиката в Разград, когато в Лига Европа ще им гостува Селта (Виго).

