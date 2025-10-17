П резидентът на БФC Георги Иванов покани на среща ръководството на Левски в лицето на Наско Сираков и Даниел Боримиров във връзка с драмата с вратаря Светослав Вуцов. Писмото ме разпространето до медии. Вижте какво гласи то.

"ДО: Г-Н НАСКО СИРАКОВ

МАЖОРИТАРЕН СОБСТВЕНИК НА ПФК "ЛЕВСКИ" АД

Г-Н ДАНИЕЛ БОРИМИРОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ПФК "ЛЕВСКИ" АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СИРАКОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИМИРОВ,

Във връзка с възникналия казус, касаещ решението на състезателя на ПФК „Левски“ Светослав Вуцов да преустанови участието си в мачове на представителния тим на България, Ви каним на работна среща на 21 октомври 2025г. (вторник), на която да обсъдим така създалата се ситуация и да намерим решение в името на българския футбол.

За да бъдат чути всички страни, както и да бъде намерено решение по казуса, желанието ни е на нея да присъства както самият футболист, така и селекционерът на България Александър Димитров.

Молим да потвърдите Вашето участие или да посочите друг представител на клуба, който ще присъства от името на ръководството.

С уважение,

ГЕОРГИ ИВАНОВ

ПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН CЪЮЗ