30 години след първия шампионатен мач между Монтана и Левски в северозапада, двата отбора отново ще се изправят един срещу друг. Сезонът, който продължава да дава надежди на „сините“ привърженици, че мечтата за шампионска титла е реалност, започна именно с убедителна победа над същия съперник с 5:0.

В годините назад Левски и Монтана доста често са се срещали в контролни срещи, а "синьото" сърце на кмета на града Златко Живков не е тайна за никого. Освен съперничеството на терена, историята помни и някои интересни трансфери между двата тима, които са оставили своята следа в родния футбол. Последният такъв е Билал Бари, който се превърна в един от любимците на „сините“ фенове в края на един много труден за клуба период и е свързан с новото начало и спечелената Sesame Купа на България през 2022.

Вече сложил край на футболната си кариера, заради тежките контузии, които бяха част и от периода му в Левски, бившият нападател не прекарва и ден без да си припомни онези незабравими мигове със сините фланелки - тази на Левски и естествено на Монтана, която го прати на стадион Георги Аспарухов през 2021. "Сложих край на кариерата си и сега се опитвам да помагам на играчи да намират нови отбори. Агент съм и се надявам, че съм полезен както на футболистите, така и на отборите. Докато играех планът ми бе да стана треньор. Аз съм честен и добър човек, мисля, че всички го знаят. А да си агент не винаги се припокрива с това. Животът ме направи футболен агент. Всичко започна с един футболист, надявам се, че му помогнах и сега това ми харесва. Опитвам се да работя и в България, но много играчи не знаят подробности за футбола в страната ви. Когато успеят да опознаят културата и футбола всички са във възторг. Такъв е и случая с Акрам Бурас, който обожава България и ми каза, че може да остане дори 10 години тук", каза мароканецът за предаването "Преди кръга" по DIEMA SPORT.

Вече осъществил първия си трансфер на играч в любимия Левски Билал Бари е още по-близо до отбора и не пропуска да наблюдава бившите си съотборници, а с тях и мечтае за шампионската титла през лятото. "Много съм щастлив, че Левски е на върха в момента. Когато отбора побеждава всички са доволни, а когато губи всеки е тъжен. Не пропускам да гледам мачовете на отбора, оставих много приятели там като Марин Петков, Мазир Сула, Мустафа Сангаре, сега и Бурас. Вярвам, че те могат да станат шампиони тази година. Имат класата, играят много добре, харесвам много и треньора Хулио Веласкес", продължи той.

Според Бари е невъзможно да се правят сравнения между отбора на Станимир Стоилов, който спечели Купата на България преди 3 години и сегашния тим, но определено треньорите и в двата случая правят разликата. "Ние бяхме като семейство. Със Станимир Стоилов мога да кажа, че нещата се получаваха по прекрасен начин. Той е изключителен треньор и човек. Мисля, че бяхме по-добри, но виждам, че сега всички се борят като един. Ако играят като семейство съм убеден, че ще станат шампиони. Независимо, че бе допусната загубата от ЦСКА голямата цел остава титлата. Левски игра добре в дербито. Загубите могат да се случат , но трябва да се изправиш и да мислиш за следващия мач", коментира той.

Монтана бе големият трамплин за Билал Бари. Именно от северозапада мароканецът премина в Левски и все още има връзка с бившия си клуб. "Пристигнах в Монтана в труден момент. Не бях играл 4 месеца заради контузия и не бях сигурен дали изобщо ще играя футбол пак. Нещата обаче се развиха отлично за мен. Започнах да вкарвам голове, прекарах няколко фантастични месеца, в които наистина се чувствах много обичан от всички. Това доведе до трансфера в Левски, а всички знаят какво значи този клуб. Малко ме е яд, че не играя този мач с екипа на Левски, но това е животът. Ще гледам срещата с удоволствие и вярвам, че ще се получи добър мач. Понякога се чувам с кмета на Монтана. Там има много хора, който обичат футбола и ще бъде истински празник. Мачът няма да бъде лесен за Левски. Всеки иска да се покаже пред феновете, да спечели срещу тях. Вярвам, че имат способноста да спечелят, но няма да е лесно", каза той.

Връзката между Бари и Левски продължава с присъствието на Акрам Бурас. Той вече направи впечатление с феновете, а няма човек, който да познава по-добре полузащитника. „Той не е човек, който говори много. Все още има малки проблеми с езика, но и това ще се оправи. Започна да учи български, но наистина обича Левски. Той дава повече от 100% за клуба и съм сигурен, че феновете ще го заобичат още повече".

Билал Бари не вкара огромно количество голове за Левски, но повечето му попадения бяха запомнящи се. „Никога няма да забравя спечелената Купа на България и разбира се гола ми срещу ПАОК. Тогава атмосферата бе невероятна. Никога не съм виждал такова нещо. Ако Левски стане шампион със сигурност ще дойда в България на награждаването. Ако трябва и с кола ще пътувам от Франция, само и само да бъда там. А феновете направиха една фраза незабравима за мароканеца, която и до днес му напомня за най-дубавите години в кариерата му - "1,2,3 Билал Бари".

