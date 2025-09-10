Б ившият национал на България Божидар Чорбаджийски, който спечели Купата на България с ЦСКА през 2016 г., започна тренировки с отбора на Септември.

30-годишният централен защитник за последно игра в унгарския Дьошдьор, но от лятото е свободен агент, след като преди няколко седмици е прекратил отношенията си. В момента той само поддържа форма с отбора на Септември като очаква оферти от чуждестранни клубове. Вариант да подпише със септемврийци обаче няма, тъй като в селекцията на треньора Стамен Белчев има достатъчно футболисти на тази позиция. Там дори очакват до дни да излезе работната виза на нигерийския бранител и да се включи в състава, пише БТА.

Чорбаджийски, чийто по-малък брат Георги в момента е футболист на ЦСКА, също е юноша на “червените“ и в България не е играл за друг отбор. През 2020-а година той напусна страната, за да подпише със Стал Миелец в Полша, а след това кариерата му продължи във Видзев Лодз и в унгарския Дьошдьор.

За националния отбор на България има 11 мача, като дебютира при успеха с 4:3 над Люксембург на 9-и юни 2016-а година и дори прави асистенция. Последната му изява с националната фланелка е на 12-и юни 2022-а година при нулевото равенство с Грузия от турнира Лига на нациите. Срещата обаче ще се запомни с инцидента с автобуса на българския тим при пристигането в Тбилиси, при който пострада халфа Тодор Неделев.