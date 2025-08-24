Н овият спортен директор на ЦСКА Бойко Величков говори пред медиите след поредната издънка – тимът е без победа и е в зоната на изпадащите след 0:1 от 1948.

"Трудна е ситуацията в момента. За съжаление не успяхме да направим рестарт по отношение на резултатите", каза смиреният шеф след поредното поражение.

"Няма как да кажем, че сме се подсилили достатъчно. Имаме нужда от още качество, това е ясно. Работим да се подсилим в много зони.

Керкез е треньор на ЦСКА. Труден е моментът, но ако някой иска да го обвини него за кризата, просто няма да е прав. Наистина е кошмар представянето дотук. Има огромно разочарование у всички в съблекалнята за всичко, което се случи днес. Ако има някакъв оптимизъм, то е, че се видя повече желание и агресия у играчите. На феновете трябва да отговорим с резултати и с игра на терена. Това е, което мота да им кажа", завърши Бойко Величков.