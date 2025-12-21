Назначението на Бойко Величков за спортен директор на ЦСКА стартира възхода при "червените" след един ужасен старт на сезона. Юношата на "червените" моментално започна чистка в отбора, а малко след това беше направена и най-важната рокада - Душан Керкез си тръгна за сметка на Христо Янев. Директорът на "армейците" се съгласи да отговори на въпросите на "Мач Телеграф" в един доста сложен етап от развитието на клуба като цяло. От ЦСКА анонсираха мащабна трансформация, която е в разгара си, а спортният директор е основен елемент от нея. В събота излезе първата част от интервюто, а ето и какво каза Бойко Величков пред главния редактор Димитър Димитров-Херо във втората:

- Г-н Величков, кога ще бъде първият мач на новия стадион "Българска армия"?

- Новият стадион ще е нещо страхотно. Тук е мястото да благодарим на хората, които се грижат това да стане факт. На хората, които решиха да направят подарък на Червена България. Защото това минава всичко, което е правено в българския футбол в последните много десетилетия. Не е в моята компетенция да бъда докрай точен. Знам, че нещата се развиват добре и по начин, който е предварително начертан. Чакам и аз с нетърпение да стане. Но важното е, че вървим в посока, в която скоро ще стане.

- Възможно ли е ЦСКА да започне следващия сезон на своя стадион?

- Тук не мога да кажа точно. Вариант е, но винаги е възможно да изникнат и някакви спънки и затова не искам да влизам в отговор на тази тема. Очакваме лятото да стане, но дали ще е май, дали ще е юни, дали ще е август не мога да кажа. А и не съм докрай запознат. Не искам да кажа нещо и после да ми кажат „Ти защо го каза, като не е вярно“.

- Строящият се модерен стадион помага ли за трансферите в ЦСКА?

- Помага. Не е без значение. Помага във всеки аспект. Помага и за възприятието на сегашните играчи. Помага и на новопривлечените да бъдат заинтригувани и да бъдат пленени от идеята за развитието на ЦСКА.

Цялото интервю четете в днешния брой на „Мач Телеграф“