„Целта на всички след промените, станали в клуба, беше да намерим този прословут манталитет, за който всеки говори, когато стане въпрос за ЦСКА. Този манталитет включва и отговорността да носиш тежката фланелка заради очакванията", отчете спортният директор на ЦСКА Бойко Величков след победата над Ботев.

"Това бяха усилията ни в голям период от време. Някой използва думата характер, не е грешно. Това е част от манталитета. Този отбор започна да отговаря на тежестта и бремето на името ЦСКА, и то в трудни моменти. Заслугата и на Христо Янев е много сериозна. Разбира се, че сме доволни. Невинаги се получават резултати, но винаги трябва да го има това желание да се преследва победата. Това е ДНК-то на клуба", продължи той.

"Ще продължим да работим по начина, по който го правим напоследък. Всеки път, заставайки пред вас, казвам едно и също нещо. Заради лошия си старт имаме да наваксваме. Още е факт! Наред с всичко случващо се в клуба, вървим стъпка по стъпка да наваксаме и да върнем ЦСКА, където искаме да бъде", коментира бившият играч на Левски, Велбъжд, Локо Сф и Черно море.

"Есенният полусезон е в края си, имаме още двубои, които са сериозни. Всякакви други процеси в клуба си вървят и се случват. Още в началото на септември бяхме готови със зимната подготовка – дати и противници. Другите неща също се виждат. Мисли се как отборът да е по-силен и клубът да се развива. Всеки един трансфер е нормално да бъде и със съгласието на старши треньора“, завърши Величков.