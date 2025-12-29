Ц ентралният бранител на Славия Мартин Георгиев подписа с гръцкия АЕК Атина. Юношата на "белите" е първото зимно попълнение за лидера във временното класиране на гръцката Суперлига.

АЕК Атина води с точка пред втория Олимпиакос, а през 2026 ще играе и 1/8-финал в Лигата на конференциите, след като завърши на трето място в основната фаза на турнира.

Това е втори трансфер на Георгиев зад граница, след като прекара една година в школата на Барселона, където бе съотборник със звездите на каталунците Пау Кубарси и Ламин Ямал.

С екипа на Славия Мартин Георгиев изигра 91 двубоя, в които вкара четири гола.