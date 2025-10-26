"Вчерашната среща бе пореден успех за нас. Искаме във всеки мач, в който играем, да показваме класа, ниво и да израстваме, тъй като искаме да радваме и нашите фенове, които ни подкрепят. Независимо дали сме гости или домакини. Винаги се чувстваме като домакини“, обяви изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров.

„Ако зависи изцяло от нас, мисля, че шансовете ни са големи да станем шампион. Виждаме, че в последните два мача има нормално съдийство и се надявам това да продължи през целия сезон. Мисля, че има доста срещи до края на първенството. В този ред на мисли, ние ще имаме трудни и тежки двубои, но ако искаме да си запазим позицията, която към момента заемаме, ще трябва да побеждаваме всеки един. Ние искаме първо да побеждаваме във всеки един мач, говорили сме си го. Позицията, в която се намираме, ни задължава да се борим за първото място. Имаме футболистите, прекрасен треньор и още по-прекрасна публика, която е зад нас", продължи той пред БНТ.

„Ние сме изключително доволни от неговата работа (б.р. на Веласкес). Още когато дойде на 6 януари тази година, той с работата си, порядките, дисциплината, изисквания, които вкара в отбора, виждаме какво израстване претърпя нашия тим. Върхът на сладоледа можем да кажем, че бяха впечатлен от мача ни във Варна, когато нашата публика започна да скандира неговото име. През този период от 10 месеца успя да промени мнението на доста критици, радващото за нас е начинът, по който играе Левски, се харесва не само на нашите привърженици, а и на други хора", заяви той.

Естествено, Боримиров не пропусна и темата "Вуцов". „За проблемите на Светислав Вуцов в националните отбори разбрахме от позицията на Божидар Митрев (б.а. – треньор на вратарите в Левски). Искам да кажа, че клубът изцяло застава и зад двамата, тъй като ние успяхме да съберем информация за случилото. Срещата, която направихме, беше по-скоро информационна и с цел да разменим гледните точки на двете страни. Топката е изцяло в другата страна и се надявам те да вземат важното и правилно решение. Мисля, че там трябва да си проведе своето разследване на базата на информацията, която са получили. На Вуцов тази ситуация не му влияе, видяхме го концентриран и след тази среща на мача с Черно море, и срещу Добруджа, когато показа своите качества. Не мога да кажа какво е правилното решение от страна на централата, защото с информацията, която протича между Георги Иванов и треньорите. Решението си Вуцов за евентуално завръщане в националния отбор ще бъде взето, след като разбере какво са взели в Бояна“, отсече той.

„Имало е спонтанна среща, на която аз не присъствах. Били са хора от надзорния съвет, но затова ние излязохме и с изявление от страна на клуба, тъй като няма какво да се каже. Излязохме с позицията на базата на това, че в последните дни се повдигна информация, че има интерес. Има запитвания през определено време, но конкретно за предложение, който да дойде и да иска да купи акциите на Левски, не е имало. Надзорният съвет на клуба предложи на хората, с които се срещна, да си направят одит и въз основа на това да направим втората крача", завърши той.