Р ъководството на Ботев Пловдив излезе с позиция, в която изразява притесненията си относно назначението на Станимир Тренчев за главен рефер на мача с Добруджа от 15-ия кръг на Първа лига.

"Ръководството на ПФК Ботев Пловдив официално изразява своите притеснения относно назначението на Станимир Тренчев за главен съдия на предстоящия двубой между ПФК Ботев Пловдив и ПФК Добруджа Добрич.

След напрегнатия изминал уикенд и неприятните сцени по време на пловдивското дерби, ние очакваме в следващите мачове фокусът да бъде изцяло върху футбола и спортсменството. За съжаление, през годините г-н Тренчев многократно е ощетявал нашия клуб с решения, които са оставяли съмнения за липса на безпристрастност. Именно поради това неведнъж сме сигнализирали, че не желаем въпросният съдия да ръководи наши срещи.

Въпреки тези обстоятелства, вярваме, че Съдийската комисия, в лицето на г-н Станислав Тодоров, ще даде необходимите насоки за обективност и равнопоставеност по време на срещата, за да може футболният празник на стадион „Христо Ботев“ да не бъде помрачен от спорни отсъждания.

ПФК Ботев Пловдив очаква сериозно и коректно съдийство, което да позволи на двата отбора – Ботев и Добруджа – да покажат своите качества на терена.

Нека накрая победителят бъде определен единствено от футболните аргументи!", написаха от Ботев Пд.