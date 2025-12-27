Ботев Пловдив изживя една трудна есен, в която клубът, а и отборът, минаха през катаклизми. Добрата новина за "жълто-черните" е, че в края на пътя се видя слънчев хоризонт. Ръководството, в лицето на Илиян Филипов, сякаш изчисти и последните гафове на предшествениците си, а отборът беше поверен на легендарен треньор като Димитър Димитров. Много бързо ефектът "Херо" се усети положително на играта на тима, която вече е белязана от непоклатимия стил на треньора. Да, няма как Димитров толкова бързо да превърне Ботев Пловдив в отбор, отговарящ до последния детайл на неговите критерии, но той успа да пипне тънките настройки на "канарчетата". Така под негово ръководство Ботев Пд показа много любов, страст и битка до последен дъх. Отчетливо се видя обаче един голям проблем - "жълто-черните" свършваха въздуха след 70-ата минута на мачовете си, а това им костваше няколко загуби. На Колежа трябва да работят усилено, за да изчистят този проблем по време на зимната пауза. Добрата новина за отбора е, че Херо винаги се е славел с отлична методика в тази посока.

Целият обзор четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX