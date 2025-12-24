Б отев Пловдив подкрепя предложението на Лудогорец за свикване на работна среща между клубовете, БФC и Българската професионална футболна лига (БПФЛ), съобщиха за БТА от клуба.

Както е известно, преди седмица от "жълто-черния" клуб призоваха за промени в датите за мачовете от четвъртфиналите в турнира за Купата на България, с цел провеждане на двубоите пред повече публика и на по-добри терени.

"Диалогът между клубовете и управляващите футбола трябва да се подобри, за да имаме по-добър и качествен продукт за публиката, категорични са още от пловдивския отбор", заявиха от Ботев Пловдив.

Монтата също подкрепи идеята на Лудогорец, като се очаква скоро и други клубове да го направят.