Б отев Пловдив пусна в продажба билетите за домакинството на Добруджа от предстоящия кръг на еfbet Лига. "Канарчетата" използваха повода, за да призоват своите фенове за подкрепа.

"Страстите от пловдивското дерби още не са утихнали, а на хоризонта е сблъсък с Добруджа. Шапки долу пред великолепната “жълто-черна” публика, която ни накара да се чувстваме като домакини на “Лаута”!

Заплахи за настройване на всички отбори срещу нас и изпращане в “Б” група? Това не може да ни уплаши, защото ние имаме най-добрия играч в шампионата - “жълто-черните” фенове!

Ботев има нужда от своя 12-ти играч в битката срещу всички! Когато сме заедно - няма какво да ни спре!

Билетите за мача с Добруджа, който е в петък от 17:30 часа, вече са в продажба. Повече информация можете да откриете на официалния ни сайт", написаха от клуба.