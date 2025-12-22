О т БотевПловдив излязоха с официално изявление и обявиха задълженията на "жълто-черните" към Световната футболна централа (ФИФА), генерирани от предишното ръководство на клуба.

Според представената справка, към момента управата на "канарчетата" трябва да плати близо милион и половина лева задължения по дела във ФИФА, за да може санкциите да паднат и пловдивчани да могат да картотекират нови играчи.

От ръководството на клуба увериха в своето становище, че ще се справят с натрупаните задължения в размер на 1 482 484,80 лева или 757 982,44 евро.

"Скъпи ботевисти,

Искаме открито и честно да ви запознаем със задълженията към ФИФА, които са генерирани от „Нашият клуб – нашият президент“ по време на предишното „Европейско управление“ на ПФК Ботев Пловдив.

Вместо тези средства да бъдат инвестирани в нашите деца, в школата и в привличането на качествени футболисти, до края на годината нашият любим клуб ще бъде принуден да покрие тези безумни задължения, оставени като тежко наследство.

Не се съмнявайте обаче – ние ще се справим и с това. Длъжни сме го направим.

Длъжни сме пред историята на клуба, пред емблемата, пред всички вас.

Нашата цел остава ясна и непроменена – да дадем реална възможност на нашия треньор, един от най-големите футболни специалисти в България, да изгради качествен, боеспособен и конкурентен отбор, който да носи гордост и радост на жълто-черната общност.

Благодарим ви за търпението, подкрепата и вярата. Без вас тази битка не може да бъде спечелена.

Пожелаваме на всички вас весели празници и щастливо посрещане на Новата година.

Нека си пожелаем една силна 2026 година за Ботев Пловдив –

с пълни трибуни на нашия красив стадион,

с единен дух и с безрезервна подкрепа за нашите момчета на терена.

Само Ботев", написаха от ръководството на "канарчетата".

Заведени дела има за трансферите на Никола Илиев, Абдулайе Траоре, Ехидже Укаки, Самуел Акере, Уме Емануел и Джаспър Ван Хертъм, както и към бившия директор на академията - Даниел Коен.

Все още се очаква решение и по делото на Точукву Нади.

