С портно-техническото ръководство на Ботев Пловдив взе решение за освобождаване на няколко футболисти от клуба. Това са Стивън Петков, Димитър Митков и Емил Мартинов. Други четирима футболисти ще бъдат преотстъпени под наем в други клубове за срок от 6 месеца, като те ще останат собственост на "жълто-черните". Това са Таилсон, Талес Да Силва, Шола Аделани и Джон Емануел.
Нападателят на тима Алекса Мараш се завръща в редиците на отбора. Ръководството на клуба води активни преговори за зимната селекция с цел привличане на качествени футболисти, които да повишат конкуренцията и нивото на представяне на отбора.
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE