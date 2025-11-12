Б отев (Пловдив) организира екскурзия за феновете за предстоящия сблъсък с ЦСКА, съобщиха от футболния клуб. Двубоят с “червените” е на 22 ноември (събота) от 17:00 часа на Националния стадион “Васил Левски”. Цената на екскурзията е 10 лева, като в нея не е включен билет за мача. Записванията ще се осъществяват в клубния фен магазин на стадион “Христо Ботев” до края на работния ден на 21 ноември (петък).

Автобусите ще отпътуват за столицата на 22 ноември в 13:30 часа от стадион “Христо Ботев” в Пловдив.

Работно време на фен магазина откъм ул. “Богомил”:

- в делничните дни от 10:00 до 18:00 часа;

- в събота от 10:00 до 17:00 часа;

- в неделя от 11:00 до 16:00 часа.

