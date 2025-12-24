Р ъководството на Ботев Враца обяви привличането на Лазар Боянов, който до момента играеше във Втора лига с екипа на Пирин Благоевград. Бранителят има 11 мача през сезона, но не игра през ноември и декември заради травми.

"Добре дошъл в семейството, Лазар Боянов! Ново подкрепление в защитата на Ботев", пишат от елитния клуб в социалните мрежи.

"Той е на 22, но вече знае какво е да играеш под напрежение. Лазар е младежки национал на България и е преминал школовка в Португалия (Насионал, Маринензе, Есперанса Лагос).

Идва, за да покаже характер във Враца! Лазар пристига от Пирин Благоевград, за да докаже, че Северозападът е място за истински биткаджии. Успех със зеления екип", завършва съобщението.

