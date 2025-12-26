Б ившият футболист на Пирин Благоевград Аймен Суда няма да остане в Ботев Враца. Двете страни ще прекратят отношенията си по взаимно съгласие, пише „Пирин Спорт“. Офанзивният полузащитник пристигна във Враца през летния трансферен прозорец, но така и не успя да се наложи в стартовия състав на тима. Суда е на 32 години и е родом от френския град Ница.

В кариерата си той е носил екипите на Парана, Етоал дю Сахел, Касерин, Локомотив Горна Оряховица, Локомотив Пловдив, Дунарея Кълъраш, Ливингстън, Сет, Орлеан, както и на френския Грас, който се състезава в четвърта дивизия. След това записа два много силни сезона с Пирин Благоевград, преди да премине в Ботев Враца.

