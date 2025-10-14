Ш ефът на Спартак Варна - Алекс Илиев, изрази радостта си от кампанията за спасяването на клуба. Само за четири дни "соколите" събраха над 120 000 лева от инициативата "Аз съм Спартак", която продава 1000 клубни карти за 1000 лева. Вчера се е появил и пореден дарител, който е подпомогнал клуба с 10 000 лева, а продадените карти са над 110. Както е известно, целта е до 21 октомври клубът да покрие част от задълженията си към НАП, за да не бъде отнет лицензът.

"Въпреки че все още сме далеч от заветната сума, за мен това, което се случва, е огромна признателност и доказателство, че нещата имат смисъл. Всеки ден се включват нови дарители - от различни възрасти и среди. Виждам работещи хора, бизнесмени, пенсионери, млади фенове, които просто решават да направят нещо добро. Да опитат да спасят Спартак Варна.

Тези неща лично мен ме карат да се чувствам жив. Каквото и да стане, тази кампания за мен лично осмисли целия ангажимент, който съм поел - Спартак да продължи да съществува. Без да искаме нищо насреща. И когато дойде моментът, ще сме готови да предадем щафетата на някой, който може да продължи това, което сме започнали", заяви пред "Варна спорт" Илиев.

