Б разилското крило Лео Перейра ще подпише с български клуб. Новината бе съобщена от журналиста Иверсон Фернандес, който обаче не уточни в кой отбор ще заиграе Перейра. Фланговият футболист е собственост на КРБ от лятото на 2023 година. Той е пращан няколко пъти под наем, като за последно бе в елита на Бразилия, играейки за изпадналия Спорт Ресифе.
🗞️| O CRB acertou a venda do atacante Léo Pereira para a Bulgária.— Iverson Fernandes (@iversonfnds) December 17, 2025
Léo retornou de empréstimo do Sport e o Galo acertou sua ida para a Europa. Ainda não temos maiores informações sobre os valores.
Desta forma, o atacante não retornará para o CRB.
📸 Renato Alexandre. pic.twitter.com/mTe1vE7gBa
КРБ се отказа от възможността да си върне Лео Перейра и е взел решение да се раздели окончателно с него. Единственият чуждестранен клуб във визитката му е португалският Маритимо. Лео Перейра се подвизава основно на лятото крило, но може да действа и отдясно. През изминалия вече сезон в Бразилия той записа 41 мача, като в тях има четири гола и три асистенции.
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE