С троящият се в момента нов стадион на ЦСКА получи световно признание. „Българска армия“ попадна в списъка на най-чаканите нови футболни съоръжения, които ще стават готови в периода до 2030 г.

Домът на най-титулувания български клуб е показан в Топ 50 на най-чаканите бъдещи стадиони в Европа. Класацията е изготвена от профила Bondibot в You Tube, който показва клипове с плановете за бъдещи футболни съоръжения от цял свят.

Стадионът на ЦСКА заема 44-о място в подреждането, а позиция преди родните "армейците" е Динамо Букурещ. Челното място заема „Камп Ноу“, който трябва да бъде готов съвсем скоро. След това са плановете за новите съоръжения на Интер и Милан, Манчестър Юнайтед и Рома.