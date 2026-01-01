Д нес е първият ден на 2026 г., а ЦСКА има вече двама нови футболисти – Алехандро Пиедраита и Макс Ебонг. На път е и бразилското крило Лео Перейра, а сигурно през януари ще има и още попълнения. Това е мечта за всеки треньор, така че сме убедени, че Христо Янев посрещна 2026 г. с голяма доза оптимизъм. Същевременно най-важното събитие за ЦСКА – строежът на „Българска армия“, върви с огромни крачки, като дори по време на празниците работата не секва. Няма спор, че е огромно удоволствие да видиш как „Армията“ се издига с всеки изминал час. И това важи не само за феновете на ЦСКА, ами и за любителите на българския футбол, като цяло.

Продължаваме напред, вече трета година „червените“ са в отлично финансово здраве. Дори можем да кажем, че техният бюджет се доближи до този на хегемона Лудогорец. Времената, в които ЦСКА биваше осъден във ФИФА заради неплащане към даден футболист или клуб, както и прословутото протестно изваждане на джобовете, са просто един кошмар от миналото. С това ръководството нещата изглеждат на съвсем друго ниво, няма какво да се лъжем. Дори по времето на Гриша Ганчев феновете имаха повече притеснения.

Машината „ЦСКА“ заработи късно след идването на новата власт, но в клуба се действа методично и се следват ясно начертани посоки. Да, разбира се, че има отклонения, но това е нормално, когато всичко в един клуб се промени.

Макар и вече да сме го анализирали на страниците на нашия вестник, друг много важен ход на шефовете е това, че се гради един гръбнак от истински „армейци“, а не от наемници. Спортен директор е Бойко Величков, който е юноша на ЦСКА, а треньор е Христо Янев, трикратен шампион с „червените“ като шампион. Героят от „Анфийлд“ Валентин Илиев пък води дублиращия тим, където е пълно с талантливи играчи. Не трябва да забравяме, че друг юноша на „армейците“ - Михаил Александров, е технически директор. Назначаването на Вангел Вангелов за изпълнителен директор също изигра голяма роля за стабилизирането на ЦСКА. В края на 2025 г. Валтер Папазки официално бе обявен за собственик на 31-кратните шампиони, което е много важен ход.

В общи линии можем да заключим, че 2026-а ще бъде година, която феновете на „армейците“ ще чакат с трепет. Ясно е, че резултатите на тима се подобриха и спечелването на Купата на България и участие в Европа изглеждат постижими цели. Селекцията върви с пълни обороти, а най-важното е друго – завръщането на свещения стадион „Българска армия“. Нещо, което е предвидено да се случи през лятото на новата година.

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ