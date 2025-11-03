Ц СКА ще поднови тренировки на 4 ноември, насочвайки изцяло вниманието си към голямото дерби с Левски от 15-ия кръг на Първа Лига.

Ето какво написаха от клуба на официалния си сайт: "Първият тим на ЦСКА ще стартира утре (4 ноември) подготовка за Вечното дерби срещу Левски идния уикенд от 15-ия кръг на Първа професионална лига. След победата над Монтана (3:1) в състава на Христо Янев няма проблеми с контузени футболисти и всички ще продължат пълноценно да се готвят за предстоящия шампионатен сблъсък.

В дните до двубоя „армейците“ ще се готвят едноразово на клубната база в Панчарево. Дербито с Левски е на 8 ноември (събота) от 15:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“. ЦСКА е символичен гост в мача, като за „червените“ фенове са предвидени местата в сектори В и Г."

