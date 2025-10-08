Венци Стефанов и Илиян Филипов са нещо като Варлаам Копринарката и Иван Селямсъза в безсмъртната повест на Иван Вазов.

Д рама като в класическата повест на Патриарха на българската литература Иван Вазов „Чичовци” се разигра между Славия и Ботев Пловдив 10 дни преди мача между двата отбора.

Ръководството на „канарчетата” излезе с официална позиция във връзка с твърдението на президента на „белите” Венци Стефанов, разпространено в медиите по-рано днес. Босът на най-стария столичен тим оповести, че някой от Ботев Пловдив се е опитвал да уреди предстоящата среща от 12-ия кръг на Първа лига на 18 октомври на „Овча купел”.

В изявлението си от управата под тепетата отрекоха категорично тези обвинения и призоваха чичо Венци да предостави на компетентните органи информация и доказателства, ако той разполага с такива.

"Уважаеми господин Стефанов,

Във връзка с отправените от Вас твърдения, че „Емисари на Ботев Пд са в София и са искали от играчи на Славия да продадат мача”, заявяваме следното:

Никога, при никакви обстоятелства и в никакви форми, ръководството или представители на клуба не са водили разговори, не са отправяли предложения и не са имали намерение да уредят какъвто и да е мач. Подобни твърдения са изключително сериозни и представляват тежко клеветническо обвинение към нашия клуб, което нанася пряка вреда на имиджа, на играчите и на фенската общност.

Призоваваме г-н Стефанов — ако разполага с конкретна информация, лица, дати или доказателства — незабавно да ги предостави на компетентните органи. Ние сме напълно готови да съдействаме на разследващите органи и при предоставяне на информация, да предприемем вътрешни проверки и съответните дисциплинарни мерки.

Ако съществува информация, засягаща лицензионните правила, спортната честност или уреден мач, молим тя да бъде споделена и с нас, за да вземем необходимите действия в интерес на истината и на защитата на клуба. Няма да позволим коварни интриги и инсинуации да смачкат честта на отбора и хората, които работят за него.

Ботев винаги е защитавал принципите на феърплея. Ще защитим името на клуба си докрай — както пред институциите, така и пред нашите верни фенове", гласи официалното изявление от ръководството на Ботев Пловдив.