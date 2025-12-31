Халф е най-резултатният български футболист за 2025 г., показа справка на вестник „Мач Телеграф“. Разбира се, и без никаква изненада, това е Ивайло Чочев. Най-добрият български футболист в играта с глава, завърши изминаваща година с 16 попадения – 12 от тях са в Първа лига, 1 за Купата на България и 3 в евротурнирите. Чочев беше с основен принос за 14-ата титла на Лудогорец, а в Европа вкара решителни голове на Риека, Шкендия и ПАОК. През 2025 г. той обаче не успя да вкара попадение за националния тим.

Зад Чочев се нареждат двама млади български футболисти. Става дума за Марин Петков от Левски и хитът Георги Лазаров от Черно море. Двамата завършват годината с по 15 попадения. Петков има 12 гола за първенството, 2 за Купата на България, както и един в националния отбор – на Ирландия през март. Георги Лазаров игра в два отбора през 2025 г. Пролетта беше във Фратрия, където заби 6 попадения във Втора лига, a през есента – 7 за Черно море. Той добави и две попадения с младежкия национален отбор.

Борислав Рупанов се нарежда след своите съотборници, съответно в Левски и младежкия национален отбор, с 13 попадения. Те са вкарани със Септември и Левски в първенството – 10, един е реализиран в Европа – победния срещу Сабах, а два са с екипа на младежкия национален тим.

