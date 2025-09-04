Б ившият футболист на ЦСКА Марселино Кареасо е напът да продължи кариерата си в Аполон Лимасол, съобщават местни медии.

Според информацията, представителите на 25-годишния колумбиец водят напреднали преговори с ръководството на кипърския клуб.

Кареасо напусна ЦСКА след края на миналия сезон, когато договорът му с червените изтече. Той носи екипа на столичния тим в периода 2022–2025 г., като записа 97 мача, в които реализира 11 попадения и даде 10 асистенции. Универсалният нападател може да действа и по дясното крило.

Преди трансфера си в България Кареасо играеше за родния Онсе Калдас, където има впечатляващи 140 участия с 20 гола и 7 асистенции.

Интересно е, че до миналата година собственост на Аполон бе настоящият футболист на ЦСКА Илиан Илиев, който бе даван под наем на Кифисия и Черно море.

От 2015 до 2023 г. част от тима бе Йоанис Питас, с отдаване под нем за един сезон на Еносис Паралимни.