З атвореният трансферен прозорец в почти всички сериозни първенства в Европа, включително и в България, отваря нови врати за последни сделки на ЦСКА. Разбира се, говорим за свободни агенти, които не са могли да си намерят силни отбори в Западна Европа. По сходен начин преди година, макар и в трансферен прозорец, дойде играч с богата визитка, като Лиъм Купър, пише в. „Мач Телеграф“.

Една от основните цели на ЦСКА е атакуващ халф. Набелязаният беше Талис от ЦСКА 1948, но в крайна сметка до този трансфер не се стигна. Сега, дори и бразилецът да разтрогне с тима от Бистрица, той няма как да премине в ЦСКА, защото го е направил по време на затворен трансферен прозорец.

На почти всички други позиции ЦСКА се подсили по време на вече затворения трансферен прозорец. Бяха привлечени Леандро Годой от Берое, Пастор от Фарензе, Теодор Иванов от ЦСКА 1948, Бруно Жордао от Радомяк, Кевин Додай от Влязня, Дейвид Сегер от Йостер, Анжело Мартино от Нюелс Олд Бойс, както и Мохамед Брахими от Факел Воронеж. За тези футболисти ЦСКА даде 4,8 млн. евро.

За справка клубът не продаде нито един футболист, което значи, че отрицателният баланс на клуба е почти 5 млн. евро.

Мач Телеграф