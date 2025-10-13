Р ъководството на ЦСКА подготвя мащабна чистка през зимата, като ще преговаря със седем от играчите за прекратяване на договорите им, научи „Мач Телеграф“. Списъкът е подготвен от новия старши треньор Христо Янев и е одобрен от шефовете на „червените“.

Първи в списъка е вратарят и доскорошен капитан Густаво Бусато. Бразилецът седна на пейката още преди идването на Янев и в последните пет двубоя няма записана и минута. Той държи рекорда за чужденец с най-много мачове за „армейците“, но очевидно няма да увеличи бройката.

През този трансферен прозорец за пореден път „червените“ ще опитат да се отърват от защитника Браян Кордоба, който има стотина минути този сезон в първия тим, а често е пращан да играе за дубъла.

Младият гамбиец така и не успя да се впише в отбора вече два сезона, въпреки че дойде като участник на световно първенство до 20 години. Подобно на Бусато той е тотален аут последните пет мача, като бе пуснат за минута срещу Лудогорец в ролята на тактическа смяна за бавене на времето.

Може би най-странното име сред набелязаните е на дефанзивния халф Джеймс Ето'о, който дълго време беше с репутацията на най-качествения играч при „армейците“. На всичко отгоре за него бяха платени 1 милион евро на Ботев Пд. Камерунецът е титуляр дори след идването на Янев, но има проблеми от дисциплинарен характер, заради които е нарочен за гонене. Самият той искаше да бъде трансфериран през лятото и след отказа на клуба мотивацията му паднала. Освен това африканецът е в Топ 3 на най-скъпо платените играчи в отбора.

Илиан Илиев е друг от набелязаните за раздяла. Той започна като титуляр в едва три мача от началото на сезона. За повече от година на „Армията“ има 4 гола и 2 асистенции във всички турнири.

Улаус Скаршем е шестият в списъка и така това ще стане последният норвежец, от който ще се освободи след Тобиас Хайнц и Джонатан Линдсет. Скаршем не бе в групата за последните два мача от първенството.

Последният в списъка е крилото Иван Тасев, който игра много силно по време на подготовката и дори бе титуляр в първите мачове от сезона, но логично се включи в сивия фон и впоследствие не попадаше в отбора.

Още новини четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX