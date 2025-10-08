Два трансфера, които не се случиха в последните часове на летния прозорец – на Иван Тасев в Ботев Пд и на Константинос Балоянис в ЦСКА, може да станат факт през зимата. Този път обаче под формата на бартер. Крилото от доста време попада в плановете на „жълто-черните“, тъй като определено в него има талант, но не получава почти никакво игрово време, докато договорът на Балоянис изтича през лятото и сега е последният шанс Ботев Пд да не го изпусне съвсем без пари.

Силният човек на „Колежа“ - Илиян Филипов, потвърди за офертата на ЦСКА за бившия гръцки младежки национал, която обаче е била отхвърлена. „Имахме предложение от ЦСКА да продадем Балоянис два дни преди края на трансферния прозорец. Офертата бе крайно ниска, може би четвърт от цената. На Балоянис разчитаме, изгради се в отбора. Представянията му са доста добри. Отборът щеше да тръгне още надолу. Договорът на Балоянис е до 30.06.2026 г.“, призна Филипов преди време. Идеята на спортно-техническото ръководство на ЦСКА е Балоянис да се бори за мястото на левия бек с аржентинеца Анджело Мартино, като има възможност Сейни Санянг да бъде продаден или пратен някъде под наем, за да играе редовно.

Още новини четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX