Жордан Варела е желан от ЦСКА и от отбори от Русия и Турция.

Ц СКА проявява интерес към левия бек на Славия Жордан Семедо Варела, пише foot-africa.com. "Червените" търсят футболист отляво на защитата след проваления трансфер на Морган Поати от Лозана. Юношата на Монако е сред опциите за нов краен бранител на "червените".

Изданието информира, че французинът, който е национал на Кабо Верде, е желан също от два елитни руски клуба – Динамо Махачкала и Оренбург, като е в радара и на турски отбори. На "Александър Шаламанов" се надяват да получат около 400 000 евро за правата на Варела.

Жордан Варела премина в Славия през септември 2024 година. Той има 26 мача за "белите", в които е вкарал два гола.

Той има мачове още за втория отбор на Монако и Серкъл Брюж. През май тази година дебютира за националния отбор на Кабо Верде, пише gong.bg.