Ц СКА назначи тайно Пламен Гетов на работа в клуба, научи „Мач Телеграф“. Той ще бъде скаут, като влиза в екипа на Методи Томанов. Двамата работеха заедно и в Лудогорец. Любопитно е обаче защо все още „армейците“ не са обявили публично назначението на една от големите легенди в българския футбол. По същия начин се действаше и с друга сериозна фигура – Радослав Здравков. За него нямаше съобщение, че започва в скаутския екип, но пък имаше такова за раздяла.

Извън Лудогорец, като шеф реално работи в доста по-скромни отбори. Кариерата му извън терена е следната: директор е на Спартак Вн от юли 2007 г. до края на юни 2008 г. Скаут на Черноморец Бургас от юли 2010 г. до юни 2011 г., шеф на скаутите в Лудогорец от юли 2011 г. до юни 2013 г. На 13 декември 2020 г. става директор в Левски Лом, като остава до лятото на 2022 г.. Скаут в Спартак Варна от 4 януари 2023, за да стане спортен директор на „соколите“ от 8 февруари 2024 г. Освободен е от Спартак Вн на 11 декември 2024 г. В края на декември 2024 се завръща на ръководен пост в Левски Лом, преди сега през август да бъде назначен в ЦСКА.

