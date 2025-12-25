Ц СКА се обърна с коледно послание към своята общност. „Червените“ пожелаха здраве, вяра и много поводи за радост, като подчертаха значението на подкрепата на своите фенове и призоваха всички заедно да продължат да градят бъдещето на клуба.

Ето какво гласи пожеланието на ЦСКА:

Честито Рождество Христово!

Пожелаваме ви здраве, вяра и много поводи за радост! Нека светлината на празника донесе спокойствие и вдъхновение, а заедно да продължим да вървим напред и да градим бъдещето на ЦСКА.

Благодарим ви, че сте винаги до нас – вашата подкрепа е нашата сила!

