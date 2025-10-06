Ц СКА излезе с официална позиция, в която изразява възмущението си от "твърденията в публичното пространство, че клубът ни възнамерява да участва в бъдещи проекти под каквато и да е форма („сливания“, „обединения“ и т.н.) с други футболни клубове или юридически лица".

Ето какво написаха от ЦСКА:

"Позиция на ПФК ЦСКА

Ръководството на ЦСКА категорично изразява възмущението си от твърденията в публичното пространство, че клубът ни възнамерява да участва в бъдещи проекти под каквато и да е форма („сливания“, „обединения“ и т.н.) с други футболни клубове или юридически лица. Приемаме всички подобни публикации, коментари и внушения за зле скалъпени опити за всяване на интриги и напрежение в клуба и в „червената“ общност в момент, в който ЦСКА е в процес на качествена трансформация и изграждане на солидни основи за бъдещето си развитие.

ЦСКА е клуб със 77-годишна история и е доказана футболна марка не само в България, но и на европейската сцена. Клубът ни е социален феномен и ние носим историческа отговорност да пазим авторитета, името и обичта на милиони българи.

В тази връзка ясно искаме да изразим решимостта си да се противопоставяме на всички зложелатели и откровени манипулатори, чиято единствена цел е да отклонят ЦСКА от предприетия път към превръщането му в модерен европейски клуб, с който всички негови привърженици да се гордеят.

Убедени сме, че подобни „сензации“ няма как да разколебаят истинските „армейски“ фенове в подкрепата им към любимия клуб и заедно ще извървим пътя до голямата цел.

Само ЦСКА!"