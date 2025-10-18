Д нес бившият футболист и капитан на ЦСКА Петър Занев празнува 40-и рожден ден. Той бе поздравен от "червените"

За два сезона при „армейците“ той записа общо 60 мача във всички турнири, в които отбеляза едно попадение и направи няколко ключови асистенции. През май 2021 година като капитан на ЦСКА Занев вдигна 21-ата Купа на България, спечелена от "армейците" след победа над Арда (Кърджали) с 1:0 във финалния сблъсък.

В момента Петър Занев заема позицията на координатор в спортно-техническото звено на клуба ни. Пожелаваме му здраве, щастие, късмет и още много успехи с „армейския“ клуб“, написаха „червените“.

