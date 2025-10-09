О нзи ден от ЦСКА обявиха контрола със Септември Сф, като специално за нея треньорът Христо Янев повика петима играчи от дублиращия тим. Определено най-интересното име е това на едва 16-годишния Алекс Тунчев, който е син на настоящия треньор на Арда – Александър Тунчев. Всичко това се случва дни, след като Янев даде капитанската лента на Теодор Иванов, който я сложи на ръката си едва на 21 години и то в петия си мач за ЦСКА. И в интерес на истината внукът на Илия Вълов се представи чудесно при нулевото равенство с Лудогорец.

Когато феновете на ЦСКА видят имената в едно изречение на Вальо Илиев и Александър Тунчев, в главите им на момента излизат спомените от железния тандем в сърцето на защитата на „червените“ през 2006 и 2007 г. както и през сезон 2014/15, когато на полусезона „червените“ водеха със 7 точки пред Лудогорец, но по ред причини титлата отново отиде в Разград.

Е, сега в ЦСКА проектират централна двойка на бъдещето от техните синове – Теодор Иванов и Алекс Тунчев. Разликата между тях е 5 години (между бащите им е една).

Алекс е роден в Лестър, където играеше неговият баща, през 2008 г. Тогава ЦСКА спечели последната си титла на България. Той има вече 5 мача в дублиращия тим във Втора лига и специалистите му предричат бляскаво бъдеще. Подобно на баща си, е силен с глава, а освен това играе много спокойно за възрастта си. Само ще отбележим, че повечето му съотборници са над 20-годишни, но разлика почти не се виждам тъй като 16-годишният талант е надраснал много възрастта си. Разбира се, той има още много да работи, но началото на кариерата му е обещаващо. Христо Янев ще има възможност да го види в игра за първия мач в контролата със Септември Сф. Въпросът е, че конкретно в този спаринг той няма как да пусне по едно и също време на терена Алекс Тунчев и Теодор Иванов, тъй като капитанът на първия тим е ангажиран с младежкия национален отбор.

Иначе конкретно за Теодор Иванов вече се знае доста повече. Той беше твърд титуляр в ЦСКА 1948, като за тима от Бистрица записа 49 мача. Силните му изяви и крехката му възраст накараха шефовете на ЦСКА да извадят сериозната сума от 500 000 евро, за да го привлекат през лятото. Незнайно защо бившият треньор Душан Керкез даваше много малко шансове на Иванов, но това се промени първо с идването за един мач на неговия баща Валентин Илиев, който го пусна срещу Ботев Вр, а и в двата мача при Христо Янев Теодор е титуляр, като дори срещу Лудогорец бе капитан, какъвто навярно ще продължи да бъде и занапред.

Тук ролята на Янев е много голяма. Той е бивш съотборник с Валентин Илиев и Александър Тунчев и знае колко класни бяха родителите на Теодор Иванов и Алекс Тунчев. Треньорът се надява тези две „червени“ деца да носят този ген в себе си и да дадат много хубави моменти на феновете на ЦСКА в бъдещето. Защото един ден те ще заиграят заедно, но въпросът е кога точно ще се случи това. Защото чужденците минават и заминават, повечето от тях дори не оставят следа, а младите българи, израсли в стаи, пълни със снимки на техните родители, носили славно екипа на ЦСКА, знаят какво значат свещените червени букви.

