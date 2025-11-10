11 футболисти от първия и втория отбор на ЦСКА бяха повикани в различни национални гарнитури за ноемврийския международен прозорец на ФИФА, информират „червените“. Нито един от състава на Христо Янев обаче не попадна сред избраниците на селекционера на мъжкия тим на България Александър Димитров.

Петко Панайотов и Теодор Иванов са част от младежкия национален отбор на България, на който му предстои важно гостуване на Шотландия на 18 ноември от европейските квалификации. Алекс Тунчев, Васил Каймаканов, Абдула Кичуков и Юлиан Гилов попаднаха сред избраниците на треньорския щаб на България U19 за мачовете от квалификационната група за европейско първенство срещу Унгария, Франция и Фарьорските острови в периода 12-18 ноември.

Йоанис Питас отново е в списъка на Кипър, на чийто тим му предстои домакинство на Австрия от световните квалификации на 15 ноември и приятелски двубой срещу Естония в Лимасол на 18 ноември. Лумбард Делова ще защитава цветовете на Косово срещу Словения като гост на 15 ноември и срещу Швейцария като домакин на 18 ноември от пресявките за Мондиала, а Фьодор Лапоухов ще пази вратата на 🇧🇾 Беларус в двубоите срещу Дания като гост (15 ноември) и срещу Гърция като домакин (18 ноември).

Кевин Додай получи повиквателна за младежкия национален отбор на Албания за контролите срещу Молдова на 13 ноември като гост и срещу Украйна на 17 ноември като домакин. Сейни Санянг пък ще играе за родната си Гамбия на 18 ноември в контролен мач срещу Кувейт в Кайро.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX