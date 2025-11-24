Е дин от най-талантливите футболисти на ЦСКА – Петко Панайотов, днес официално продължи договора си с клуба, обявиха от клуба. 20-годишният полузащитник се обвърза дългосрочно с „червените“ до лятото на 2029 г., след като досегашният му контракт бе до лятото на 2027 г.
С представянето си през последните месеци Панайотов се превърна в ключов футболист в състава на Христо Янев. До момента през сезона Панайотов има 2 гола и 2 асистенции в 16 мача с „червената“ фланелка. „ЦСКА желае на Петко Панайотов още много успехи, голове и трофеи с червения екип!“, пожелаха от ЦСКА на полузащитника.
