ЦСКА е по следите на френското крило Тео Бушларем, научи "Мач Телеграф" от сигурен източник. 24-годишният футболист към днешна дата играе за швейцарския Сион, където от началото на сезона е взел участие в 11 мача за първенство, има и две срещи за Купата на Швейцария. В по-голямата част от тях той е влизал като резерва, а за общо 366 минути на терена е записал 3 асистенции. Веднъж е получавал и директен червен картон.
