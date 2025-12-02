Ц СКА стартира дарителска кампания в подкрепа на Любослав Пенев. Ел Голеадор се бори с онкологично заболяване.

"За доброто няма граници! Нека помогнем заедно! Фондация ЦСКА стартира дарителска кампания в подкрепа на Любослав Пенев. Легендарният футболист се бори с коварно заболяване и в момента се намира в специализирана клиника в Германия, където води най-важната битка - тази за живота си. Целта на кампанията е да бъдат осигурени необходимите средства за предстоящото лечение на Любослав Пенев — включително медицински, болнични и транспортни разходи, както и всичко, свързано с грижите и възстановяването му.

Вярваме, че заедно отново можем да протегнем ръка и да помогнем така, както неведнъж сме доказвали, че можем! Направи дарение чрез дарителската ни сметка:

BG05FINV91501217776642

Основание: Дарение за Любослав Младенов Пенев", написаха от ЦСКА.

