С лед като „Мач Телеграф“ първи съобщи за назначението на легендата Пламен Гетов за скаут в ЦСКА, днес ви разкриваме за още едно сериозно назначение в клуба.

Става дума за Вангел Вангелов, който допреди дни беше председател на Управителния съвет на Ботев Враца, но изненадващо напусна.

В ЦСКА той ще заема поста оперативен директор. Това означава, че ще е много високо в йерархията на „червените“. Към момента при „армейците” директори са: Радослав Златков (изпълнителен), Бойко Величков (спортен) и Михаил Александров (технически).

