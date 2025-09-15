Ц СКА стартира изграждането на новата тренировъчна база на клуба, която ще се ползва от детско-юношеската школа. Тя се намира в непосредствена близост до Летище "Васил Левски". Базата на "червените" ще разполага с четири игрища, като терените са планирани с различна големина и с естествена и изкуствена настилка.

В мрежата се появи видео с дрон от YouTube канала "Kraxx", което показва същинската част от работата по мащабния проект. Очаква се базата на Академия ЦСКА да е една от най-модерните на Балканите. Това е един от трите сериозни инфраструктурни ангажимента, които ръководството на клуба предприе.

В момента тече пълномащабната реконструкция на стадион "Българска армия", а също така се работи и по тренировъчната база на първия отбор в Панчарево, където ще има игрище с трибуни за официални мачове на втория отбор.

